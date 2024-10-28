Общество

Благородные олени мигрировали в Полистовский заповедник

Фотоловушки Полистовского заповедника запечатлели благородного оленя Cervus elaphus. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в заповеднике.

Фотографии: Полистовский заповедник

«Это уже второй случай появления нового для заповедника вида млекопитающих на охраняемой территории. Первая фоторегистрация благородного оленя состоялась в сентябре 2019 года. Таким образом можно полагать, что фауна млекопитающих Полистовского заповедника пополнилась еще одним видом», - отметили в заповеднике.

Благородный олень – вид с очень широким ареалом, охватывающим все Северное полушарие. Особи, обитающие в европейской части России, средние по размерам среди представителей вида. Взрослые самцы, именно такой зверь запечатлён на снимках, весят 210-220 кг, самки изящнее и меньше размерами, их средний вес – 125-140 кг.

Благородный олень относится к отряду парнокопытных, и его соседи по систематическому положению в Полистовском заповеднике – лось Alces alces, косуля европейская Capreolus capreolus, кабан Sus scrofa.

Появление нового вида в гильдии копытных скорее всего не создаст конфликтных конкурентных отношений с местными животными. Наиболее близки экологические предпочтения лося и благородного оленя. Особенно это касается рациона: оба вида имеют сходные кормовые предпочтения, нуждаются в минеральном питании – потреблении соли. Кроме того, и лось и благородный олень имеют сходный годовой жизненный цикл – период размножения, гон у них приходится на вторую половину августа, сентябрь. Именно в период гона, в конце августа и сентябре, фотоловушки заповедника запечатлели взрослых самцов благородного оленя. Не случайно, поскольку в это время самцы активно перемещаются по территории в поиске самок и устраивают турнирные сражения с соперниками.

По мнению специалистов, в странах с высокой численностью лося и благородного оленя последний может создавать конкуренцию лосям в период гона и при посещении солонцов. Поскольку обладает более громким и выразительным голосом (вокализацией) и склонен образовывать большие по численности семейно-групповые скопления особей.

Благородный олень достаточно давно присутствует в фауне Псковской области. Однако регулярно учитывать этот вид млекопитающих начали с 2021 года, в тот год всего учтено 346 особей. С тех пор ежегодно проводимые учеты фиксируют увеличение его численности. Согласно данным комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области, численность благородного оленя в регионе в 2024 году составила 2070 особей. Концентрация животных в Пыталовском и Островском районах позволяет предположить естественную миграцию из Латвийской Республики. Расположенный в одноименном муниципалитете региональный природный зоологический заказник «Островский» охраняет крупную популяционную группировку благородного оленя, что способствует расселению вида в Псковской области.

«Мы продолжаем мониторинг населения животных с помощью фотоловушек. Это позволит со временем ответить на многие вопросы о межвидовых взаимодействиях млекопитающих, занимающих сходные экологические ниши, а также оценить численность и распределение животных на охраняемой территории», - заключили в заповеднике.