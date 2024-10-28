Общество

Псковичам рассказали о реестре этнокультурного достояния региона

Три объекта нематериального культурного наследия Псковской области включены в федеральный каталог нематериального культурного наследия. Два из них посвящены русскому языку. Об этом в эфире авторской передачи «Великий, могучий» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказала руководитель Псковского областного Центра народного творчества Наталья Белова.

«Если человек нацелен на сохранение традиций, он будет в эту сторону развиваться. Центр народного творчества совместно с культурно-досуговыми учреждениями собрал объекты этнокультурного достояния. Сейчас в единый реестр этнокультурного достояния Псковской области входит 84 традиций. Туда входит всё: устное творчество, песенное творчество, изготовление инструментов, всевозможные обряды, пляски и сказки, ремесленные традиции, в том числе. Мы ежегодно экспертной комиссией рассматриваем объекты», - рассказала Наталья Белова.

Также она дополнила, что из этого перечня три объекта входят в федеральный каталог нематериального культурного наследия.

«Три объекта внесены федеральный каталог нематериального культурного наследия. Два из трех посвящены русскому языку. Это песенная традиция Сергеевой Ольги Федосеевны и сказочное творчество Василия Буйко. Нам есть, над чем работать, и мы активно работаем. Все это сохранено благодаря этнографическим экспедициям в 70-е годы», - отметила Наталья Белова.