Общество

В Пскове проходит отборочный этап всероссийского соревнования юных исследователей

29 проектов прошли конкурсный отбор для участия в региональном отборочном этапе «Шаг в науку, юниоры Псковщины». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре развития одаренных детей и юношества Псковской области.

Фотографии: Центр развития одаренных детей и юношества Псковской области

Областное интеллектуальное соревнование учащихся «Шаг в науку, юниоры Псковщины» проходит в регионе 29-31 октября в дистанционном формате. Участниками соревнования в этом году стали молодые исследователи (учащиеся 3-7 классов). Конкурсный отбор для защиты своего исследования или проекта прошли 29 участников.

Соревнование учащихся «Шаг в науку, юниоры Псковщины» проходит по четырём направлениям: «Технологии и дизайн» (6 заявок), «Естествознание» (8 заявок), «Личность в истории» (7 заявок), «Краеведение» (7 заявок).

Больше всего заявок поступило от обучающихся города Пскова (8 работ), а также Невельского округа (7 работ). География участников соревнования следующая: Стругокрасненский округ – 4, Псковский район – 3, Себежский район – 3, Локнянский округ – 1, Новосокольнический район – 1, Плюсский район – 1, Пушкиногорский район – 1. Работы участников выполнены как в школах, так и в центрах дополнительного образования.

Результаты соревнования будут объявлены 2 ноября, а каждого призёра и победителей ждут дипломы I - III степени.