Финалистки «Мисс Псков» представили новую коллекцию популярного бренда

Новую коллекцию магазина Mango представили финалистки фестиваля «Мисс Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия
Фото здесь и далее: Ирина Большакова
Разнообразные образы запечатлела официальный фотограф проекта Ирина Большакова.
Ранее состоялся полуфинал фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2024» в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове.
Напомним, финал фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2024» состоится 23 ноября и пройдет в спортивно-развлекательном парке «Простория».