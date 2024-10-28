Общество

Молодые псковские педагоги станут участниками марафона Знание.Первые

Десять активных молодых педагогов Псковской области, имеющие значительные достижения в профессиональной и просветительской деятельности, станут участниками марафона Знание. Первые. Мероприятие стартует в День народного единства, 4 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Более 80 экспертов расскажут о достижениях России в науке, промышленности, экономике и культуре, раскроют тему возможностей, которые сегодня открыты для молодежи, и дадут конкретные советы, как построить будущее — свое и своей страны.

В составе делегации Псковской области педагоги из муниципалитетов региона — учитель начальных классов гимназии № 29 города Пскова Алена Козлова; заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы гимназии № 29 города Пскова Екатерина Торшина; советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями средней школы № 6 им. Героя Советского Союза А. В. Попова города Великих Лук Антон Кондратьев; преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины, заместитель директора по кадетской подготовке кадетской школы Великих Лук Роман Кузнецов; учитель физики и информатики, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями псковского Гуманитарного лицея Виктория Лубягина; педагог-организатор, учитель основ безопасности и защиты Родины Псковского педагогического комплекса Яна Лукьянова; учитель русского языка и литературы Пыталовской средней школы им. А. А. Никонова Жанна Назарова; заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы псковского Социально-экономического лицея № 21 имени героя России С. В. Самойлова Любовь Полетаева; учитель информатики Многопрофильного правового лицея № 8 города Пскова Наталья Прохорова и учитель английского языка, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями псковской средней школы № 12 имени Героя России А. Ю. Ширяева Дарья Цветкова.

В основе концепции марафона лежит идея безграничных возможностей, которые открываются перед молодыми людьми: опираясь на опыт прошлых поколений и достижения России, вдохновляться масштабными проектами и вызовами будущего. Приглашенные спикеры — первые лица политики, экономики, промышленности, культуры и науки — поделятся личными историями успеха и представлениями о развитии страны и общества, а также расскажут, какие технологии, открытия происходят в их профессиональных сферах. В этом году в День народного единства впервые в истории Российского общества «Знание» программа охватит все федеральные округа России.

Присоединиться к дискуссиям в онлайн-формате смогут и жители Псковской области, ведь выступления экспертов будут доступны в эфире Знание. ТВ на сайте Общества «Знание», а также в официальной группе просветительской организации во «ВКонтакте».

Первый федеральный просветительский марафон Знание. Первые состоялся в мае 2021 года и стал символом перезагрузки Российского общества «Знание». На протяжении четырех лет проект зарекомендовал себя как популярную площадку для прямого общения между первыми лицами государства и молодежью. Благодаря разнообразию форматов, тем и интересным спикерам участники марафона получают незабываемый опыт.

Российское общество «Знание» провело уже 7 марафонов, участниками которых стали свыше 80 тыс человек, более 700 спикеров из числа популярных медийных лиц, профессионалов своей сферы и государственных деятелей, а трансляции набрали почти 900 млн просмотров. В марафоне регулярно участвуют жители новых регионов России.