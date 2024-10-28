Судебные приставы Псковской области стали донорами крови

Сотрудники управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области проявили гражданскую доблесть и стали донорами крови сегодня, 30 октября. Приставы приехали на станцию переливания в преддверии своего профессионального праздника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП России по Псковской области
«Донорство заслуживает особого внимания, так как — это акт самоотверженности, который способен спасти жизнь другого человека.
Донорство крови — бесценный вклад в здоровье псковичей!» – отметили приставы.
Отметим, что День судебных приставов отмечается в России 1 ноября.