Общество

Закон о пожарной безопасности обновили псковские депутаты

Изменения в законы «О пожарной безопасности в Псковской области» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» приняли на 38-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов 31 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Проект закона разработан в целях приведения законодательства Псковской области в области пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствие с федеральным законодательством.

Принятие закона не потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета.