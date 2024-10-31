100-летний юбилей отмечает ветеран в городе Остров

100 лет со дня рождения исполнилось 31 октября участнику Великой Отечественной войны Михаилу Кошелеву, проживающему в городе Остров, сообщается на странице главы Островского района Дмитрий Быстрова в соцсети «ВКонтакте».
Фото: Дмитрий Быстров в соцсети «ВКонтакте»
Он также отметил, что благодаря мужеству, доблести, отваге, чести, терпению, любви и верности к Родине, присущими Михаилу Кошелеву, многие поколения страны получили возможность трудиться, любить, воспитывать детей под мирным небом, жить в свободной и независимой стране.
«Крепкого здоровья вам, Михаил Васильевич, и вашим родным и близким людям. Благополучия, положительных эмоций и мирного неба!» - подытожил свое поздравление Дмитрий Быстров.