Общество

100-летний юбилей отмечает ветеран в городе Остров

100 лет со дня рождения исполнилось 31 октября участнику Великой Отечественной войны Михаилу Кошелеву, проживающему в городе Остров, сообщается на странице главы Островского района Дмитрий Быстрова в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Дмитрий Быстров в соцсети «ВКонтакте»

«Михаил Васильевич олицетворяет героическое поколение победителей и тех, кто восстанавливал разрушенное войной народное хозяйство страны. Воевал в составе 73-го стрелкового корпуса 52-й армии на Степном, 1-м и 2-м Украинских фронтах, участвовал в форсировании Днепра: красноармеец, сержант, командир отделения связи», - написал Дмитрий Быстров.

Он также отметил, что благодаря мужеству, доблести, отваге, чести, терпению, любви и верности к Родине, присущими Михаилу Кошелеву, многие поколения страны получили возможность трудиться, любить, воспитывать детей под мирным небом, жить в свободной и независимой стране.

«Крепкого здоровья вам, Михаил Васильевич, и вашим родным и близким людям. Благополучия, положительных эмоций и мирного неба!» - подытожил свое поздравление Дмитрий Быстров.