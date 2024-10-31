Общество

Образцы удостоверений омбудсменов утвердили депутаты областного Собрания

Положения об удостоверениях региональных омбудсменов, их описания и образцы утвердили на 38-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов 31 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Проектом предлагалось утвердить положения об удостоверениях уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и по правам предпринимателей в Псковской области, их описания и образцы.

Инициатором законопроектов выступил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов.

Напомним, на февральской сессии Псковского областного Собрания депутатов принято решении об образовании аппаратов региональных уполномоченных в структуре областного парламента.