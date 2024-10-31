Общество

Четыре члена Молодежного парламента при областном Собрании покинули свои посты

Четыре члена Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании покинут действующий состав и перестанут быть помощниками депутатов. Депутаты согласовали ротацию на 38-ой сессии областного Собрания 31 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Досрочная замена прошла как в составе помощников депутатов-одномандатников, так и среди партийных активистов.

На место великолучанина Артёма Баринова, покинувшего Молодёжный парламент по собственному желанию, предложена кандидатура Тахмины Шараповой. Алину Фёдорову заменит Анна Спирина. Вместо Даниила Григорьева «Единая Россия» делегировала Марию Смирнову. В составе представителей КПРФ также обновление – Павла Алексеенко сменит Андрей Яцутко.

Кандидатуры ещё двух помощников депутатов-коммунистов будут предложены позднее.