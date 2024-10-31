Общество

Игорь Дитрих о системе распределения выпускников-медиков

Депутаты Псковского областного Собрания на сессии 31 октября поддержали обращение Законодательного собрания Ленинградской области к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину по вопросу необходимости введения системы обязательного распределения выпускников образовательных организаций медицинского профиля. Поможет ли эта мера преодолеть дефицит медицинских кадров в области? Как к идее распределения относятся псковские студенты-медики? Не противоречит ли эта инициатива Конституции? На эти вопросы в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей ответил заместитель председателя областного Собрания, глава комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих.

— На ваш взгляд, может ли обязательное распределение медиков в перспективе решить проблему дефицита медицинских кадров?

— Мы считаем – да. Рассмотрели этот вопрос на комитете, все голосовали единогласно. Мы должны подчеркнуть, что обязательное распределение медиков – это не вместо получения целевого направления, а это два параллельных инструмента. Абитуриент, который получил целевое направление сегодня, приступает к исполнению обязанностей через шесть-восемь лет. Кадры иногда нужны сегодня. И как раз те студенты, которые учатся на бюджетной основе, но не имеют целевого направления, должны быть распределены.

— Не скажется ли это на качестве медицинского обслуживания в области? Ведь не все выпускники к концу обучения хотят остаться в профессии, многие покидают медицину, если во время обучения понимают, что работа им не подходит.

— Обучение в медицинском институте – это очень тяжелая работа, и большинство тех, кто или не может учиться, или по другим причинам понимает, что это «не его», уходят сами или отчисляются на первых курсах.

Смотрите также Преимущества целевого обучения молодых врачей обсудили депутаты и студенты в Собрании

— Не так давно вы встречались со студентами медицинских вузов, каково было мнение молодежи?

— Молодежным парламентом при областном Собрании депутатов был инициирован круглый стол для обсуждения данного вопроса. Были студенты медицинских факультетов Псковского государственного университета, медицинского колледжа. Они все в принципе высказались не против такой меры. У кого-то из них были целевые направления, у кого-то не были, но они все не против. Конечно, они хотят, чтобы определенные гарантии от государства при распределении они тоже получали. Это, в первую очередь, жилье. Возможно какие-то компенсационные дополнительные выплаты, которые уже во многих странах мира имеются. Молодежь приятно удивила своими суждениями и принципами. Один из участников встречи позже написал в социальной сети: «Что удивительно лично для меня, участники очень даже "за" такую инициативу – это показатель понимания уровня ответственности за то, что в их образование вкладывалось государство».

— На комитете прозвучали слова, что регионы не в первый раз проявляют подобную инициативу, но раз за разом ее отклоняют. Есть ли шанс у проекта на этот раз?

— Разные регионы такие или похожие инициативы направляли, по тем или иным причинам они отвергались. Сейчас есть определенная статистика. Да, мы думали, что целевые направления кадровую проблему потихоньку решат. Но, к сожалению, по данным Минздрава, в 2022 году, например, из студентов, проходивших целевое обучение, не исполнили своих обязанностей 36%. Из проходящих клиническую ординатуру по целевым направлениям не исполнили свои обязательства 16%. В 2023 году цифры выросли. Из студентов-целевиков отказались от выполнения целевого договора уже почти 40%, а из выпускников целевой ординатуры 28%.

Целевое направление полностью проблему не решает. Нужно ввести еще дополнительную меру, которой мы даже целевиков обяжем приехать по распределению. Противники часто ссылаются на статью 37 Конституции Российской Федерации, из которой следует, что каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Однако они забывают о существовании статьи 55 Конституции, где говорится, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Медикам это более чем подходит.

Беседовала Анастасия Мишуковская

Напомним, на платформе Псковской Ленты Новостей проходит опрос: «Нужно ли вернуть обязательное распределение молодых специалистов?»