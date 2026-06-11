Почтовое отделение в поселке Усвяты не закрывается — глава округа

Сейчас активно обсуждается тема закрытия администрацией округа почтового отделения в поселке городского типа Усвяты. Данную ситуацию прояснил глава Усвятского округа Дмитрий Петров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Почта России» — это федеральная структура, и администрация округа не уполномочена вносить какие-либо изменения в деятельность учреждения.
Глава округа отметил, что администрация, как и все жители поселка, заинтересована в полноценной работе почтового отделения.
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