Почтовое отделение в поселке Усвяты не закрывается — глава округа

Сейчас активно обсуждается тема закрытия администрацией округа почтового отделения в поселке городского типа Усвяты. Данную ситуацию прояснил глава Усвятского округа Дмитрий Петров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Почта России» — это федеральная структура, и администрация округа не уполномочена вносить какие-либо изменения в деятельность учреждения.

«Никто почту не закрывал и не собирается закрывать. Главная причина сложившейся ситуации — кадровая проблема. В настоящее время требуются руководитель, оператор и почтальоны. Установленный график работы с понедельник по четверг с 11:00 до 15:00 — временная мера», — комментирует Дмитрий Петров.

Глава округа отметил, что администрация, как и все жители поселка, заинтересована в полноценной работе почтового отделения.