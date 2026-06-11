«Дневной дозор»: Что дала модернизация здравоохранения?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Что дала модернизация здравоохранения?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

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На протяжении последних 10 лет в Псковской области прошло несколько этапов модернизации системы регионального здравоохранения. Основной причиной реформы была необходимость перестроить старую, доставшуюся нам еще с советских времен систему здравоохранения под новые современные условия, с учетом требований Фонда обязательного медицинского страхования и установок министерства здравоохранения.

Главной задачей этой реформы являлось повышение качества и доступности медицинских услуг. С учетом того, что в Псковской области огромное количество населенных пунктов при сокращающемся населении, сохранять разветвленную сеть еще советских медицинских учреждений было экономически неэффективно; кроме того, еще и качество здравоохранения на местах заметно снизилось, ощущалась серьезная нехватка кадров. Так или иначе, реформа натолкнулась на серьезные опасения и сопротивление как со стороны части медицинских работников, так и со стороны населения, в особенности жителей муниципальных районов, где часто модернизация выливалась в оптимизацию тех или иных медучреждений.

Тем не менее реформа была реализована, в нее было вложено огромное количество средств и усилий. На протяжении последних десятилетий параллельно с процессами укрупнения медучреждений в сферу здравоохранения вкладывались большие средства: на приобретение нового медицинского оборудования, строительство ФАПов, ремонты больниц, привлечение кадров. За последние несколько лет, в процессе последней, масштабной реформы, в регионе был создан единый комплекс, где Псковская областная клиническая больница объединилась с Великолукской клинической больницей; теперь, кажется, все подразделения работают, как единый механизм.

В сегодняшней программе мы решили подвести первые итоги: как сработала эта реформа? Насколько она оказалась эффективной? Эти вопросы мы зададим специалистам системы здравоохранения в программе «Дневной дозор».

Главный врач Псковской областной больницы Евгений Панферов рассказал о том, как после реорганизационных мероприятий выглядит структура Псковской областной больницы, и о кадровой ситуации в медучреждении.

«Как теперь выглядит структура больницы? Это областная больница, которая изначально была создана как областная. Это Псковский городской филиал, который ранее был Псковской городской больницей. Также это Великолукская межрайонная больница, которая стала Великолукским филиалом и в своем составе имеет хирургический корпус, два терапевтических корпуса, три поликлиники и более сорока фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, у нас есть семь офисов врачей общей практики. Сейчас областная больница обслуживает по специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, с учетом филиалов, фактически весь регион, за исключением отдельных профилей, таких как онкология, а также тех профилей, которые относятся к педиатрии или акушерству и гинекологии, что входит в состав перинатального центра. Что касается амбулаторного звена, то оно охватывает Великие Луки, город и Великолукский район, а также Куньинский район. Мы обслуживаем именно то население, которое относится к амбулаторному звену, в структурном подразделении областной больницы. С момента реорганизации мы никого не потеряли. У нас не было задачи каким-либо образом оптимизировать, тем более медицинский персонал. Мы понимаем, что дефицит кадров существует, и это нельзя отрицать. Поэтому одной из основных задач было сохранение нашего кадрового состава. Я могу с уверенностью сказать, что мы наблюдаем прирост по количеству кадров год от года, в том числе и врачебных. Мы видим увеличение числа сотрудников и среди среднего медицинского персонала. По истечении 2025 года Великолукский медицинский колледж значительно поддержал нас по количеству среднего медицинского персонала, который пришел, трудоустроился и продолжает работать у нас до сих пор».

Руководитель Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы Денис Цветков поделился своим мнением об итогах масштабной модернизации здравоохранения в регионе. Он также высказал свои впечатления по поводу результатов присоединения Великолукского филиала к областной больнице.

Фото: сайт Долгопрудненской клинической больницы

«Что касается объединения двух стационаров, я отношусь к этому положительно, поскольку два самых крупных стационара Псковской области, объединившись, смогли консолидировать свои возможности. Главное, что мы можем координировать оказание медицинской помощи самым тяжёлым категориям пациентов. В этом я не вижу ничего плохого и считаю, что это правильный шаг. Мы уже обсуждали с главным врачом, что каждый из филиалов будет иметь свою уникальную особенность. Дублирование услуг в Псковской области нецелесообразно, так как, к сожалению, населения не так много, как в других регионах. Если мы сможем чётко и равномерно распределить нагрузку по разным направлениям между двумя филиалами, то все жители региона в конечном итоге будут довольны, потому что они будут понимать, где и как можно получить необходимую помощь. Что касается логистических вопросов, мне кажется, в нашем современном мире это вопрос второстепенный, так как добраться из точки А в точку Б можно достаточно быстро и комфортно. Кроме того, всегда существует возможность медицинской эвакуации для наиболее тяжёлых пациентов. Поэтому к такой реформе я отношусь только положительно».

Исполняющий обязанности главврача Порховской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер наблюдает только положительные последствия прошедшей модернизации системы здравоохранения, которые он для нас перечислил.

Фото: strugikrasnye.gosuslugi.ru

«У нас реорганизация произошла год назад. Первое, что хотелось бы отметить, — это, конечно, объединение бюджетов. В целом бюджет больницы стал больше, что позволяет решать актуальные проблемы в более оперативном режиме. Также мы задействовали общую инфраструктуру. У кого-то был более современный транспорт, у кого-то его не было, а теперь мы можем использовать его для различных нужд по всей больнице. Конечно, важным аспектом является обмен кадрами. Где-то были узкие специалисты, а где-то их было меньше. Теперь наши жители могут полноценно получать помощь, в том числе через телемедицинские консультации, от различных узких специалистов. У людей были переживания и недоверие к этой системе, но мы стараемся сделать всё возможное, чтобы развеять их опасения и обеспечить полноценное получение медицинской помощи. Мы всегда внимательно следим за обращениями, жалобами и предложениями, которые поступают от пациентов. Мы стараемся реагировать на них оперативно и принимать соответствующие решения для улучшения нашей работы».

Главный врач Детской областной клинической больницы Евгений Васильев находит реформу здравоохранения достаточно эффективной. Он отмечает, что, к сожалению, происходит она не так быстро, как хотелось бы, и именно этот фактор в свое время приводил к определенному общественному недовольству.

«Реформа, с моей точки зрения, оказалась эффективной, потому что на различных этапах её осуществления мы получили, в принципе, улучшение качества оказания медицинской помощи населению. Во-вторых, она была необходима. Без проведения этой реформы сделать что-либо уже не представлялось возможным, так как мы понимали степень социальной напряжённости, которая существует в учреждениях здравоохранения, а это наиболее чувствительная сфера жизни граждан. В-третьих, реформа не идёт так быстро, как этого хотелось бы населению, поскольку проведение любой реформы требует очень серьёзной подготовки. Это, конечно, занимает время. А медицинская помощь требуется всегда здесь и сейчас. И времени, к сожалению, ни у кого нет. Поэтому это приводило к определённого рода социальной напряжённости. Тем не менее вектор развития задан, и мы понимаем, что спустя годы нам удастся всё-таки добиться того, чтобы в системе здравоохранения было действительно минимальное количество сложностей».

Депутат Псковского областного Собрания, лидер реготделения «Яблока», бывший врач, много лет проработавший в скорой медицинской помощи, Артур Гайдук (последовательный критик реформы системы здравоохранения) — с самого начала не видит позитивных изменений от проводимой реформы. Он придерживается мнения о том, что главная ее задача не достигнута.

«Не вижу, скажем так, никаких последствий реформы, потому что, в принципе, не хватает финансирования. Раньше его не хватало и сейчас не хватает. Поэтому, возможно, небольшая экономия на административном аппарате — и всё. А что изменится в лечебном процессе? В общем-то, ничего. Всё равно великолукская больница обслуживает южный округ, псковская — северный округ. Я не знаю, что изменилось. Появились новые врачи? Привезли суперсовременное оборудование? Это можно было сделать без объединения, если это действительно было сделано. Я просто не вижу цели этого объединения. Только административное упрощение, больше ничего. Я не вижу больше никаких возможностей для улучшения. У нас становится всё хуже, потому что область фактически вымирает. Население уменьшается, соответственно, уменьшается финансирование здравоохранения, потому что по системе ОМС финансирование идет на душу населения. Чем меньше населения, тем меньше денег получает область. А как это может повлиять на больницу — как на псковскую областную, так и на великолукскую? Это понятно, да? В целом, если бы не было объединения, что бы изменилось? Да ничего».

Депутат Псковского областного Собрания от «Единой России», заслуженный врач Российской Федерации, экс-главный врач Псковской областной клинической больницы Виктор Антонов назвал как положительные, так и отрицательные перемены, которые произошли в сфере здравоохранения региона за последние годы. Но, по его мнению, самую главную оценку в дневник авторов реформы, в первую очередь, должны «выставить» сами пациенты.

«Говорить о том, стало ли лучше или хуже, я не берусь. Могу сказать только одно: оценивать наше сегодняшнее здравоохранение должно прежде всего население, пациенты. Доступность и качество — основные два критерия. Доступна ли сегодня медицина всем так, как это было раньше? Изменилось ли качество? Могу сказать, что сейчас стало гораздо проще получить высококвалифицированную помощь. Я имею в виду такие процедуры, как трансплантация суставов, потому что раньше такой доступности, как сегодня, не было. Это и тазобедренные суставы, и коленные суставы, и другие суставы. Если 30 лет назад в областной больнице проводилось максимум полсотни операций по пересадке суставов, то сегодня наши пациенты из Пскова получают эту помощь в гораздо большем объеме, как в Пскове, так и в других городах, где это делается по квотам — например, в Санкт-Петербурге и в других городах, где проводятся сотни операций. Без всякого сомнения, это гораздо лучше, чем было. Вся система здравоохранения, которая существует сегодня, появилась в том виде, в котором она есть, в 1992 году. Я, будучи депутатом Верховного Совета, голосовал за это. У нас была бюджетная система, то есть здравоохранение финансировалось напрямую из бюджета. Теперь мы перешли к страховой медицине, так называемой. Что мы имеем сегодня — честно говоря, не совсем понятно. У нас сейчас непонятная бюджетная медицина или страховая медицина, или смешанная система. В разных странах существуют разные подходы к финансированию здравоохранения. Почему? Потому что это очень важно. Наверное, идеальной системы не существует. Но могу сказать, что то, что мы имеем сегодня, далеко от совершенства и от того, что было ранее».

В сегодняшней программе эксперты делились мнениями о том, каковы промежуточные итоги модернизации системы регионального здравоохранения. Представитель оппозиции традиционно придерживается мнения, что подобная реформа ощутимых результатов не принесла. Однако большинство наших собеседников убеждены в том, что несмотря на то, что подводить какие-то итоги реформы еще слишком рано, — положительные результаты видны невооруженным глазом, в их числе — и позитивная динамика в решении кадровой проблемы в здравоохранении, а также увеличение качества оказания медицинских услуг и повышение их доступности.

Александра Братчикова