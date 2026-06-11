Мать оставила несовершеннолетнего сына жить одного в Островском округе

Суд установил факты отсутствия попечения со стороны матери несовершеннолетнего ребенка, который воспитывается единственным родителем – отцом-военнослужащим – в Островском округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Житель Островского округа обратился в суд с заявлением, указав, что им с сентября 2023 года заключен контракт о прохождении военной службы. В конце декабря 2024 года мать их совместного ребенка и его супруга покинула место жительства, оставив несовершеннолетнего сына подросткового возраста одного, без присмотра, содержания и воспитания. В дальнейшем, до мая 2025 года, она периодически навещала ребенка, а с 1 мая 2025 года до настоящего времени дома не появляется, воспитанием сына не занимается, его успехами в школе не интересуется. Отец ребенка в связи с этим был вынужден периодически покидать место военной службы в целях осуществления заботы и контроля за поведением сына.

Поскольку данные обстоятельства нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства и матерью ребенка не оспаривались, суд удовлетворил заявление, установил факты отсутствия попечения со стороны матери о несовершеннолетнем ребенке и воспитания ребенка единственным родителем – отцом.