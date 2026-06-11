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Начальницу отделения почты в псковском Неёлово-2 осудили за присвоение более 160 тысяч рублей

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Псковский районный суд вынес приговор в отношении Голохвастовой, начальника отделения почтовой связи «Неёлово-второе 180502» за присвоение более 160 тысяч рублей и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Женщина признана виновной по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества с использованием служебного положения). Суд установил, что с августа по октябрь 2025 года подсудимая, имея доступ к кассе, похитила наличные денежные средства и доходы от реализации товаров (в том числе лотерейных билетов) на общую сумму 166 818 рублей 47 копеек. 

Приговором суда Голохвастовой назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, с осужденной в полном объеме взыскана сумма причиненного преступлением ущерба.

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