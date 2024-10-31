Общество

Около 69% россиян не боятся потерять работу - опрос

Страх россиян потерять работу уменьшился за два года, в 2022 этого не боялись 56%, а в этом году уже 69%, свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob.

«Нет страхов (связанных с работой): октябрь 2024 - 69%,... 2022 год - 56%», - говорится в исследовании.

При этом, согласно опросу, наиболее распространенным страхом, связанным с работой, является страх ее потери: 6% россиян боятся увольнения. Их стало меньше на 7 процентных пунктов по сравнению с 2022 годом. По 3% опрошенных боятся быть недооцененными и не оправдать ожиданий, по 2% - нестабильности, закрытия предприятия и невыплаты зарплаты, пишет РИА Новости.

«Работники-мужчины чаще женщин боятся снижения зарплаты. Россиянки же чаще тревожатся из-за опасений не справиться с поставленными задачами и не оправдать ожиданий», - уточняется в исследовании.

В исследовании, которое проходило 8-17 октября, поучаствовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет с постоянной работой из 372 населенных пунктов страны.