Общество

30 мешков мусора собрали сотрудники псковского «Горводоканала» на правом берегу реки Великой

Свалку на правом берегу реки Великой убрали сотрудники «Горводоканала» во время субботника в рамках месячника благоустройства Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фотографии: «Горводоканал»

Порядок в зоне городского водозабора на улице Советской Армии коллектив предприятия поддерживает на протяжении шести лет.

«Снова порадовало, что вдоль реки мусора оказалось немного, но обнаружили обильную свалку по пути к воде. С одной точки собрали три трехсотлитровых мешка бытовых отходов», - рассказали участники субботника.

Со всей территории побережья собрали 30 мешков мусора. По словам сотрудников предприятия, наполнить доверху удалось не все.

«Последние годы видно, что псковичи стараются поддерживать чистоту у реки. И это приятно», - поделились сотрудники «Горводоканала».

Весь месяц субботники также проходили в подразделениях предприятия.

Традиционный месячник по уборке города был объявлен с 1 по 31 октября. Трудовые коллективы наводили порядок на подведомственных территориях, а также в местах, которые не охватывает регулярная уборка.