30 мешков мусора собрали сотрудники псковского «Горводоканала» на правом берегу реки Великой

Свалку на правом берегу реки Великой убрали сотрудники «Горводоканала» во время субботника в рамках месячника благоустройства Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.
Фотографии: «Горводоканал»
Порядок в зоне городского водозабора на улице Советской Армии коллектив предприятия поддерживает на протяжении шести лет.
Со всей территории побережья собрали 30 мешков мусора. По словам сотрудников предприятия, наполнить доверху удалось не все.
«Последние годы видно, что псковичи стараются поддерживать чистоту у реки. И это приятно», - поделились сотрудники «Горводоканала».
Весь месяц субботники также проходили в подразделениях предприятия.
Традиционный месячник по уборке города был объявлен с 1 по 31 октября. Трудовые коллективы наводили порядок на подведомственных территориях, а также в местах, которые не охватывает регулярная уборка.