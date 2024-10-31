Общество

Только 8% псковичей боятся увольнения – опрос

7 из 10 псковичей не испытывают никаких страхов, связанных с работой. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, по результатам опроса, в котором приняли участие работающие представители экономически активного населения из Пскова.

70% горожан не испытывают никаких страхов, связанных с работой. Первым в списке джоб-фобий является страх потери работы: 8% псковичей боятся увольнения. По 2% опрошенных боятся быть недооцененными и не оправдать ожиданий, по 1% — нестабильности, закрытия предприятия и невыплаты зарплаты.

Работники-мужчины чаще женщин боятся снижения зарплаты. Жительницы Пскова же чаще тревожатся из-за опасений не справиться с поставленными задачами и не оправдать ожиданий.