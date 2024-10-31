Общество

За 9 месяцев объем товаров и услуг псковского УФСИН составил почти 50 млн рублей

В управлении федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области под председательством начальника территориального органа Алексея Емельянова прошло заседание коллегии по итогам оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за 9 месяцев 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотографии: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В рамках работы коллегии озвучены основные показатели деятельности пенитенциарного ведомства области за отчетный период. В частности, было отмечено, что задачи по совершенствованию надёжности охраны объектов выполнены - в учреждениях УФСИН России по Псковской области оперативная обстановка находилась под контролем, не допущено массовых беспорядков, групповых неповиновений осужденных, побегов из-под охраны и при конвоировании.

В рамках взаимодействия с правоохранительными органами за 9 месяцев 2024 года оказана помощь в раскрытии более 500 преступлений, из них 12 преступлений прошлых лет, а также более 370 преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких.

Одним из приоритетных направлений деятельности УФСИН является привлечение осужденных к труду, что невозможно без развития производственно-хозяйственной деятельности. За 9 месяцев текущего года объем выпущенных товаров, выполненных работ и оказанных услуг составил почти 50 млн рублей.

Пристальное внимание также было уделено улучшению материально-бытового и медицинского обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, работе по применению альтернативных видов наказаний, не связанных с лишением свободы, в том числе принудительных работ, развитию института пробации.

В ходе заседания отмечены достигнутые положительные результаты, имеющиеся недостатки и актуальные проблемы по каждому из ключевых направлений деятельности, по отдельным вопросам заслушаны руководители подведомственных учреждений и структурных подразделений УФСИН.

Подводя итоги, начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов поблагодарил личный состав за службу и обозначил приоритетные направления работы, которые предстоит выполнить в предстоящем периоде. Ряду сотрудников в этот день вручены очередные специальные звания и ведомственные награды.