В деревне Турово Бежаницкого муниципального округа в 2027 году установят вышку сотовой связи, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в рамках «Прямой линии» на ВГТРК «Псков».

Деревня Турово в 2025 году вошла в лидеры голосования Минцифры за вышку, но после замеров оператор исключил населенный пункт из проекта. В этом году 116 жителей деревни подписали повторную заявку на установку вышки.

«Парадоксальная ситуация: там должна была появиться вышка, комиссия приехала, чтобы оценить ситуацию, и где-то словила связь. Поэтому комиссия приняла решение не устанавливать там вышку, из-за отсутствия каких-либо проблем по их мнению», — прокомментировал глава региона.

Также Михаил Ведерников добавил, что уже есть хорошая новость — в следующем году поставят вышку сотовой связи в данном населенном пункте.