В деревне Турово Бежаницкого муниципального округа в 2027 году установят вышку сотовой связи, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в рамках «Прямой линии» на ВГТРК «Псков».
Деревня Турово в 2025 году вошла в лидеры голосования Минцифры за вышку, но после замеров оператор исключил населенный пункт из проекта. В этом году 116 жителей деревни подписали повторную заявку на установку вышки.
«Парадоксальная ситуация: там должна была появиться вышка, комиссия приехала, чтобы оценить ситуацию, и где-то словила связь. Поэтому комиссия приняла решение не устанавливать там вышку, из-за отсутствия каких-либо проблем по их мнению», — прокомментировал глава региона.
Также Михаил Ведерников добавил, что уже есть хорошая новость — в следующем году поставят вышку сотовой связи в данном населенном пункте.
«Вообще хотелось бы отметить, что благодаря работе профильного министерства региона по программе реализовали 65 вышек, а всего с 2021 года до 2025 было сделано 268 базовых станций. Это все дало возможность обеспечить более 70 тысяч жителей Псковской области теми благами, которых до этого у них, возможно и не было, а это почти 10% всего населения региона. Но мы не останавливаемся и продолжаем участвовать в различных программах, в том числе и федеральных», — заключил Михаил Ведерников.