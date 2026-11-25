Глава Новосокольнического муниципального округа Виктор Новиков сообщил о замене уличных фонарей после жалобы жительницы города губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Женщина рассказала, что на протяжении двух месяцев пыталась добиться решения проблемы через местную администрацию. Диалог состоялся в эфире «Прямой линии» на ВГТРК «Псков» 25 ноября.



Скриншот с прямой линии с Михаилом Ведерниковым / ВГТРК «Псков»

«Мы живём в городе Новосокольники и вот два месяца буквально в администрацию города бьёмся, чтобы поменяли фонари на улице. Мы живём в частном секторе, рано ходим на работу, поздно возвращаемся - очень темно», - рассказала местная жительница.

Кроме того, женщина пожаловалась на проблемы с водоснабжением и электричеством в деревне Захарино, расположенной в трёх километрах от Новосокольников. По её словам, из-за перепадов напряжения у жителей выходят из строя электроприборы, а накануне у одной из пенсионерок загорелся счётчик.

Михаил Ведерников связался по телефону с главой муниципалитета прямо во время эфира. Виктор Новиков сообщил, что проблема с уличным освещением уже решена, а фонари заменены.

«Каким-то чудесным образом, абсолютно случайно. Желательно, чтобы была более тесная связь с жителями. И эти вопросы должны не на уровне губернатора решаться, а на уровне муниципалитета», - отреагировал Михаил Ведерников.

Что касается перебоев с электроснабжением в деревне Захарино, глава округа объяснил их капитальным ремонтом линии электропередачи напряжением 10 кВ.

«К сожалению, без отключения электроэнергии эти работы провести нельзя. В постоянном контакте нахожусь с "Россетями"», - пояснил Виктор Новиков.

По его словам, работы ведутся более двух месяцев и, по заверениям энергетиков, находятся на стадии завершения.

Михаил Ведерников поручил главе округа взять ситуацию на контроль и ускорить завершение ремонта.