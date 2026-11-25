Глава Новосокольнического муниципального округа Виктор Новиков сообщил о замене уличных фонарей после жалобы жительницы города губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Женщина рассказала, что на протяжении двух месяцев пыталась добиться решения проблемы через местную администрацию. Диалог состоялся в эфире «Прямой линии» на ВГТРК «Псков» 25 ноября.
Скриншот с прямой линии с Михаилом Ведерниковым / ВГТРК «Псков»
Кроме того, женщина пожаловалась на проблемы с водоснабжением и электричеством в деревне Захарино, расположенной в трёх километрах от Новосокольников. По её словам, из-за перепадов напряжения у жителей выходят из строя электроприборы, а накануне у одной из пенсионерок загорелся счётчик.
Михаил Ведерников связался по телефону с главой муниципалитета прямо во время эфира. Виктор Новиков сообщил, что проблема с уличным освещением уже решена, а фонари заменены.
Что касается перебоев с электроснабжением в деревне Захарино, глава округа объяснил их капитальным ремонтом линии электропередачи напряжением 10 кВ.
По его словам, работы ведутся более двух месяцев и, по заверениям энергетиков, находятся на стадии завершения.
Михаил Ведерников поручил главе округа взять ситуацию на контроль и ускорить завершение ремонта.