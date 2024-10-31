Общество

Базу отдела по конвоированию с экскурсией посетили ученики одной из псковских школ

В гостях у личного состава отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области побывали восьмиклассники Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Они познакомились с деятельностью подразделения, спецификой работы конвойной службы и узнали, как поступить в ведомственные образовательные организации ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Мероприятие носило воспитательный и профориентационный характер. В ходе экскурсии школьники посетили музей, располагающийся на территории учреждения, осмотрели экспозиции, посвященные становлению и развитию отдела, а также значимым военным событиям в истории нашей страны. Кроме этого, старшеклассники смогли примерить экипировку сотрудника УИС.

Одним из запоминающихся моментов экскурсии стала демонстрация специальных автомобилей, но больше всего ребят впечатлила встреча с кинологами. Специалисты раскрыли юным гостям секреты дрессировки питомцев, показали, как четвероногие сослуживцы помогают в несении службы. Специалисты ответили на поступившие вопросы и дали рекомендации о правилах поведения при встрече с бездомными и агрессивными животными.

Завершилось мероприятие беседой на тему выбора будущей профессии. Сотрудники поделились личными историями о том, как поступили на службу в УИС, рассказали об образовательных организациях и критериях набора абитуриентов для поступления в ведомственные высшие учебные заведения.