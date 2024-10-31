Общество

Воспитанники псковских соцучреждений выступили на фестивале «Тебе вручаются крылья»

Итоги первого открытого фестиваля экологической культуры и искусства «Тебе вручаются крылья» подвели в Санкт-Петербурге. Воспитанники из разных социальных учреждений Псковской области достойно выступили на фестивале и привезли в регион ряд наград. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Диплом лауреата III степени в номинации «Прикладное творчество» получил коллектив «Креативная скамейка» печорского центра помощи детям, в номинации «Художественное слово» — воспитанница псковского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Удостоены псковские ребята и специальных призов. В своих номерах участники показали то, насколько важно заботиться об окружающей среде, соблюдать чистоту, сортировать мусор, быть ответственными и многое другое. Помимо конкурсной программы ребята посещали экскурсии, музеи и спектакли.

На итоговом гала-концерте юных артистов в видеообращении поприветствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Принципы бережливого и ответственного отношения к природе — важнейшая составляющая мировоззрения любого современного цивилизованного человека. В нашем случае это актуально вдвойне. Псковская область — сокровищница первозданной природы — тысячи озер и рек, бескрайние лесные угодья, нетронутые заповедники. Нам досталось прекрасное наследство, которое мы искренне любим и ценим. Мы должны стремиться делать все, чтобы эти красоты были сохранены и переданы следующим поколениям. Для этого мы проводим большую работу. Прежде всего, в рамках президентских нацпроектов, по линии волонтерских инициатив и экологических акций. Для нас этот фестиваль — еще одна возможности привлечь внимание к этой сфере», - сказал Михаил Ведерников.

Глава региона поблагодарил ребят за творческие работы и активное участие в сохранении природы.

Фестиваль объединил воспитанников из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей. Жюри определило призеров и лауреатов в пяти номинациях: «Художественное слово», «Театральная миниатюра», «Хореография», «Вокально-хоровое, сольное пение», «Авторская песня».

Организаторами фестиваля выступили клубное формирование «Волонтёры» КДЦ «Московский», издательство «Слово Настоящих» при поддержке комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. Мероприятие нацелено на популяризацию экологических ценностей, устойчивого развития заботы об окружающей среде и вовлечение в реализацию социально значимых инициатив детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.