Воспитанники псковских соцучреждений выступили на фестивале «Тебе вручаются крылья»

Итоги первого открытого фестиваля экологической культуры и искусства «Тебе вручаются крылья» подвели в Санкт-Петербурге. Воспитанники из разных социальных учреждений Псковской области достойно выступили на фестивале и привезли в регион ряд наград. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области
Диплом лауреата III степени в номинации «Прикладное творчество» получил коллектив «Креативная скамейка» печорского центра помощи детям, в номинации «Художественное слово» — воспитанница псковского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Удостоены псковские ребята и специальных призов. В своих номерах участники показали то, насколько важно заботиться об окружающей среде, соблюдать чистоту, сортировать мусор, быть ответственными и многое другое. Помимо конкурсной программы ребята посещали экскурсии, музеи и спектакли.
На итоговом гала-концерте юных артистов в видеообращении поприветствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Глава региона поблагодарил ребят за творческие работы и активное участие в сохранении природы.
Фестиваль объединил воспитанников из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей. Жюри определило призеров и лауреатов в пяти номинациях: «Художественное слово», «Театральная миниатюра», «Хореография», «Вокально-хоровое, сольное пение», «Авторская песня».
Организаторами фестиваля выступили клубное формирование «Волонтёры» КДЦ «Московский», издательство «Слово Настоящих» при поддержке комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. Мероприятие нацелено на популяризацию экологических ценностей, устойчивого развития заботы об окружающей среде и вовлечение в реализацию социально значимых инициатив детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.