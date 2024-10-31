Общество

Александр Козловский: Бюджет остается социально ориентированным

Накануне на заседании программной комиссии с участием членов правительства были обсуждены поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета. Предложения партии «Единая Россия» включают увеличение финансирования по ряду ключевых направлений, таких как сельское хозяйство, наука, спорт и поддержка регионов. Об этом депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы с коллегами работаем над проектом бюджета развития. Все обязательства государства будут исполнены в полном объеме – бюджет остается социально ориентированным», - отметил Александр Козловский.

В бюджете предусмотрены средства на ремонт и строительство школ и детских садов, обновление инфраструктуры, благоустройство общественных мест, а также модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. Значительные суммы выделены на социальную сферу, включая поддержку семей с детьми, пожилых людей, выплату материнского капитала и других пособий.

Кроме того, продолжится реализация индивидуальных программ регионального развития, которые были запущены пять лет назад и успешно себя зарекомендовали. Президент принял решение о продлении этих программ.

Увеличение финансирования ключевых направлений программы партии обеспечит дальнейшее развитие страны, отметил Александр Козловский. Фракция «Единая Россия» в Госдуме намерена организовать парламентский контроль за расходованием средств, чтобы избежать задержек и переноса мероприятий в регионах.

Напомним, поправки «Единой России» ко второму чтению проекта федерального бюджета на предстоящую трёхлетку обсудили на заседании программной комиссии с членами правительства, которую провёл председатель партии Дмитрий Медведев.