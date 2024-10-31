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Общество

«Единая Россия» проработала поправки ко второму чтению бюджета

02.11.2024 09:41|ПсковКомментариев: 0

Поправки «Единой России» ко второму чтению проекта федерального бюджета на предстоящую трёхлетку обсудили на заседании программной комиссии с членами правительства, которую провёл председатель партии Дмитрий Медведев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: «Единая Россия»

Дмитрий Медведев отметил, что «Единая Россия» при работе над главным финансовым документом страны с кабмином достигла главной цели - финансирования послания президента и положений народной программы партии.

«Учтены многомиллиардные ассигнования, которые требуются для ремонта и строительства школ и детсадов, обновления инфраструктуры, благоустройства общественных пространств, модернизации ЖКХ. Значительные средства выделяются на социальную сферу. В том числе – на поддержку семей с детьми и пожилых людей, выплату маткапитала и ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребёнка, другие меры», - напомнил Дмитрий Медведев.

При этом, подчеркнул председатель партии, необходимо обратить внимание на ряд задач, которые должны быть обеспечены достаточным финансированием. 

В частности, «Единая Россия» предлагает увеличить субсидии на развитие АПК.

«(Это касается – прим. ред.) комплексного развития сельских территорий, проведения мелиорации, приобретения сельхозтехники на условиях льготного лизинга, сохранение водных биологических ресурсов», – сказал Дмитрий Медведев.

Необходимо продолжить реализацию индивидуальных программ регионального развития, подчеркнул председатель «Единой России».

«Они стартовали 5 лет назад и успешно себя зарекомендовали. Решение об их продлении принято президентом. Напомню, что на каждую из таких программ нужно предусмотреть в бюджете по 1 миллиарду рублей ежегодно в период 2025-2030 годов. Кроме того, для жителей многих территорий остаётся актуальным вопрос развития региональной дорожной сети», – сказал он.

Помимо этого, «Единая Россия» предлагает увеличить финансирование науки и научных проектов под руководством ведущих учёных.

«Необходимо продолжить программу профессиональной ориентации школьников», – сказал Дмитрий Медведев.

Он отметил, что важно расширить финансирование статей бюджета, обеспечивающих развитие физкультуры и спорта и своевременную иммунизацию населения.

«Средства направят на модернизацию спортивной инфраструктуры регионов и муниципалитетов. В 2025 году это 29 объектов, в 2026–2027 годах – по 57 объектов ежегодно. Здесь также поддержка массового спорта, формирование условий для здорового образа жизни», - сказал он.

Ещё одно предложение – увеличить расходы бюджета на меры по поддержке русского языка и культуры, в том числе, в государствах-партнёрах, где в школах ведётся обучение на русском.

«Средства пойдут на подготовку учителей, которых будут направлять за рубеж для обучения школьников на русском языке, на издание и поставку учебников. Предполагается выпуск не менее 200 тысяч учебников русского языка», – сообщил Дмитрий Медведев.

Кроме того, при работе над бюджетом партия предложила выделить дополнительные субсидии на программы реабилитации инвалидов, что позволит улучшить качество услуг не менее чем для 1,7 миллиона инвалидов ежегодно.

Как отметил министр финансов Антон Силуанов, поправки «Единой России» в бюджет будут профинансированы.

«Это отдых детей, дополнительные ресурсы оздоровления. Молодёжное предпринимательство, ресурсы на проект «Регион для молодых», реабилитация и абилитация инвалидов, поддержка села. Вы сказали, что ресурсы необходимо добавить на комплексное развитие сельских территорий и поддержку лизинга сельхозтехники, мелиорации. Дополнительные источники мы нашли. Блок дополнительных поправок связан с поддержкой русского языка. Речь идёт о поставках учебников, о поддержке славянских университетов. На это также нашли дополнительные источники финансирования. Поддержка фонда «Защитники Отечества» - он тоже получит необходимое финансирование. И, соответственно, поддержка субъектов РФ», - подчеркнул он.

Дмитрий Медведев заявил, что главное при работе над бюджетом - не допустить очевидных перекосов.

«И Победу нужно достигнуть, и развиваться нужно. Это тонкая работа правительства, законодателей, которая ведётся вместе с правящей партией, то есть с «Единой Россией». Как мне представляется, этот баланс, несмотря на трудный характер его нахождения, достигать удаётся. То есть мы и развиваемся, и финансируем то, без чего наша страна просто сейчас не может остаться - без поддержки Вооружённых сил и заботы о военнослужащих», - сказал председатель партии.

По итогам заседании программной комиссии врио секретаря Генсовета Владимир Якушев сообщил, что партия оформит представленные предложения и внесёт их в Госдуму к 5 ноября.

«Рост финансирования на ключевые направления народной программы партии обеспечит дальнейшее развитие нашей страны. «Единая Россия», фракция партии в Госдуме организуют парламентский контроль за расходованием средств, чтобы не допустить срывов сроков работ, переноса мероприятий в регионах. Это принципиально важная задача, которую нам ставит руководство партии», - заключил он.

Напомним, 24 октября «Единая Россия» консолидировано проголосовала за проект федерального бюджета на 2025-2027 годы в первом чтении. Документ предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение технологического суверенитета страны, расходов на безопасность, поддержку участников СВО и их семей.

Работу над документом «Единая Россия» вела вместе с правительством. Обеспечены положения народной программы партии по строительству детсадов и школ, их капремонту, горячему питанию для младшеклассников. Дополнительное финансирование получит программа капремонта образовательных учреждений, которую «Единая Россия» реализует с Минпросвещения. Предусмотрены средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, подготовку инженерных кадров и вовлечение молодёжи в науку – в соответствии с поручениями президента.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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