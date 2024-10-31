Общество

Судебные приставы приняли присягу в деревне Самолва Гдовского района

В День судебного пристава 18 сотрудников управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области торжественно приняли присягу. Мероприятие прошло возле мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФССП России по Псковской области

Поступившие на службу в органы принудительного исполнения сотрудники поклялись следовать Конституции и законам Российской Федерации, настойчиво и честно защищать права граждан, интересы общества и государства. В этот день присягу приняли 18 судебных приставов, которые уже прошли испытательный срок и подтвердили соответствие занимаемой должности.

Личный состав ведомства поздравил руководитель управления ФССП России по Псковской области подполковник внутренней службы Сергей Колесников. Он поблагодарил всех сотрудников за самоотверженный и добросовестный труд, пожелал всем здоровья, удачи и успехов в служебной деятельности.

Также с поздравительным словом в адрес сотрудников выступила ветеран службы - Галина Иванова, которая работала начальником отделения судебных приставов города Гдова.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей и достигнутые высокие результаты по различным направлениям деятельности сотрудники структурных подразделений отмечены ведомственными наградами.