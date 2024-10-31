Общество

День народного единства псковские курсанты встречают торжественным построением

День народного единства в Псковском филиале Университета ФСИН России встречают торжественным построением личного состава. 2 ноября на плацу образовательной организации начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев и председатель совета ветеранов вуза Степан Тунчик поздравили сотрудников и курсантов с одним из главных праздников России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

«4 ноября наша страна отметит День народного единства – праздник, призывающий россиян не только вспомнить важнейшие исторические события для нашей Родины, но и напомнить гражданам многонациональной страны о важности сплочения. В нашем единстве, сплоченности заключается сила государства», – отметил Александр Сысоев.

«Празднование Дня народного единства в 2024 году в современной России, в условиях, когда наша страна борется за справедливость на мировой арене, особенно актуально, потому что эта дата символизирует объединение народа перед опасностью и угрозой Родине. Сегодня, в XXI веке, как и при Смутном времени в России XVII века, становится очевидным: вместе мы большая сила – вместе мы страна», – сказал Степан Тунчик.

Лучших сотрудников Псковского филиала университета ФСИН России наградили ведомственными наградами. В образовательной организации прошла тематическая лекция для курсантов, посвященная истории государственного праздника. Псковский филиал Университета ФСИН России принял участие в онлайн-акции «Россия – это я!».