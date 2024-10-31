Общество

В Госдуме призвали ужесточить наказания за жестокость с животными

Догхантеров, которые призывают в Сети к жестокому обращению с животными, необходимо привлекать к ответственности. Такое заявление сделал первый зампред комитета Госдумы (ГД) по экологии Владимир Бурматов.

«Эта тема требует ужесточения, и мы последовательно идем. Дальше будем заниматься другими проявлениями жестокости в интернете по отношению к животным, потому что мы считаем это неприемлемым и недопустимым. Наказания будут появляться и для других категорий, желающих «прославиться» зверским способом», — сказал он.

По его словам, злоумышленники не только совершают преступления, предусмотренные частью 2 статьи 245 УК РФ («Массовое убийство животных»), подбрасывая в отдельных городских районах яд, но и пропагандируют и призывают к жестокому обращению в интернете. Депутат подчеркнул, что в результате действий догхантеров страдают не только бездомные животные, но и домашние, пишет РИА Новости.

Бурматов отметил, что дети также могут пострадать, поскольку яд разбрасывают, в том числе, и на детских площадках.