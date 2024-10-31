Общество

Псковичка приняла участие в выездном практикуме проекта «Дизайн-марафон»

Дизайнер из Псковской области принял участие в выездном практикуме проекта «Дизайн-марафон». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Россия – страна возможностей».

Изображение: АНО «Россия – страна возможностей»

104 участника проекта «Дизайн-марафон» президентской платформы «Россия – страна возможностей» из 41 региона России прошли обучение в образовательной программе на базе Академии творческих индустрий «Меганом», реализованной совместно с «Таврида.АРТ». Дизайнеры смогут применить знания, полученные в рамках интерактивного обучения, чтобы пройти в финал «Дизайн-марафона». Проект «Дизайн-марафон» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

В полуфинал профессионального конкурса успешно прошли 200 участников «Дизайн-марафона». Более половины из них отправились в Крым, в Академию «Меганом» (проект «Таврида.АРТ»), где у дизайнеров была возможность пройти уникальную образовательную программу и доработать проекты под наставничеством экспертов.

Из Псковской области очный этап посетила Анна Ланёва. Дизайнеры, которые не отправились на образовательную программу, проходят обучение в онлайн-формате на платформе проекта.