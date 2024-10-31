Общество

Переход в другую организацию готовы рассмотреть 78% работающих псковичей — опрос

Удачный хантинг ждет работодателей, которые предлагают сотрудникам конкурентов высокую зарплату, карьерный рост и удобный график. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие работающие псковичи.

Большинство сотрудников (78%) готовы рассмотреть возможность перехода в другую организацию. При этом 6% готовы уйти в любую компанию, а 72% — только в ту, где предлагают лучшие условия труда. Лишь 5% опрошенных категорически отвергли такую идею.

Мужчины чаще женщин проявляют готовность перейти к конкурентам ради лучших условий (78% против 70%). Среди опрошенных в возрасте 35—45 лет таких оказалось 77% — это больше, чем среди респондентов до 35 лет (75%) и старше 45 лет (73%).

Когда речь заходит о лучших условиях работы, большинство имеет в виду зарплату выше, чем на текущем месте (88%). Каждый четвертый — повышение в должности. 17% перешли бы к конкурентам из-за более удобного графика работы, а 14% — из-за близости офиса к дому. 13% приняли бы предложение от конкурентов ради интересных задач. Каждый девятый (11%) хотел бы работать на удаленке или по гибридному графику. По 9% согласны на переход на условиях получения привлекательного пакета льгот и компенсаций, а также бесплатного обучения. 8% мечтают о снижении рабочей нагрузки. 5% может привлечь автоматизация рабочих процессов и использование современных технологий.

При переходе в другую компанию мужчинам важнее, чем женщинам, повышение в должности и компенсационный пакет. Женщины чаще мужчин говорят о том, что им важен график и близость места работы к дому. Для псковичей до 35 лет по сравнению с теми, кто старше, гораздо важнее повышение в должности и возможность работать удаленно. Каждого шестого работающего с доходом от 100 тысяч рублей можно переманить интересными задачами.

