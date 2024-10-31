Общество

Молодежный парламент при областном Собрании изучит аспекты формирования бюджета

В ближайших планах Молодежного парламента при Псковском областном Собрании — продолжить работу над уже успешными проектами, такими как Лига дебатов «Истина», и организовать систематическое обучение для участников по различным направлениям. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил куратор Молодежного парламента, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

Депутат напомнил, что недавно члены Молодежного парламента ознакомились с деятельностью территориальных общественных самоуправлений (ТОС) в Псковской области, получив базовое представление о возможностях, которые они предоставляют, и лучшие практики их работы.

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«Рассчитываем, что кто-то из ребят так же объединит вокруг себя людей и создаст ТОС по месту жительства для решения вопросов местного значения», — отметил Виктор Остренко.

В ближайшей перспективе, продолжил он, запланировано знакомство с областным бюджетом, а также изучение аспектов формирования его доходной и расходной частей. Особое внимание в образовательной программе будет уделено законотворческой деятельности. Члены Молодежного парламента смогут участвовать в обсуждении вопросов на сессиях Собрания, что поможет им приобрести опыт публичных выступлений и аргументации своих инициатив.

«Мы также видим потенциал для ребят и в межрегиональном сотрудничестве с другими Молодежными парламентами. Чуть более года создан молодежный Совет при Парламентской Ассоциации СЗФО, который уделяет внимание именно этому направлению. Будем надеяться, в ближайшее время найдут свое воплощение идеи ребят и здесь», — добавил заместитель председателя областного Собрания.