Общество

Единороссы поздравили пациентов псковского военного госпиталя с наступающим праздником

Партия «Единая Россия» ежегодно организует акции и участвует в мероприятиях, посвященных Дню народного единства. Активисты местного отделения партии поздравили с наступающим праздником участников специальной военной операции, проходящих лечение в военном клиническом госпитале. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Фотографии: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

В отделении выразили большую благодарность депутату Псковской городской Думы Анне Дмитриевой за организацию концерта, секретарю первичного отделения Поладу Исмаилову за приобретение и доставку 40 кг фруктов для военнослужащих, находящихся на лечении.

С приветственными словами выступили секретарь местного отделения Валерий Филимонов и депутат городской Думы Анна Дмитриева, которые поздравили бойцов с праздником и пожелали скорейшего выздоровления и бодрости духа.

Валерий Филимонов отметил: «День народного единства – это праздник, символизирующий единение народов России. Славные героические свершения предков всегда будут служить нам примером сплоченности, солидарности и патриотизма».