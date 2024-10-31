Общество

В Пскове 19% компаний заводят офисных питомцев – опрос

В офисе каждой пятой компании живут рыбки, кошки и другие домашние животные. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители компаний из Пскова.

Изображение от freepik

В офисах каждой пятой организации (19%) есть домашние животные: у 8% работодателей они появились случайно, 11% компаний приобрели их. Судя по комментариям, питомцев заводят для уюта, снижения уровня стресса и напряжения сотрудников.

Чаще всего животных можно встретить в офисах средних (22%) и крупных компаний (21%). Причем по большей части их заводят специально.

Целенаправленно питомцев чаще приобретают для офисов банков (13%) и IT-компаний (14%). IT — вообще самый толерантный бизнес по отношению к присутствию животных в офисах. А вот в представительствах строительных и производственных предприятий животные чаще появляются случайно (по 8%).

Каких животных можно встретить в офисах организаций? Обычно это рыбки или амфибии, на втором месте — кошки. Также можно увидеть попугаев, различных грызунов и черепах. В некоторых офисах есть собаки и кролики.

Самые популярные офисные питомцы (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):