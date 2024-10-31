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Общество

За время каникул псковские школьники прочитали 5000 книг и поучаствовали в 50 библиотечных активностях

03.11.2024 15:20|ПсковКомментариев: 0

За дни школьных каникул библиотеки города Пскова посетили более 2100 школьников, они взяли на абонементе более 5000 книг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в централизованной библиотечной системы города.

Фото здесь и далее: централизованная библиотечная система Пскова

Наибольшим спросом пользовались книги-справочники и энциклопедии по различным отраслям знаний, а также графические романы об известных людях, исторических персонах (про Александра Невского, Жанну Д,Арк, Марко Поло, Тура Хейердала), рассказы и веселые истории о школе писателей Тамары Крюковой и Екатерины Тимашпольской.. Наиболее востребованные темы: военная техника, корабли, самолеты, автомобили.

Дети также читали на каникулах книги серии Э. Хантера «Коты-Воители», Р. Скоттона «Котенок Шмяк», цикл «Зверский детектив» Анны Старобинец, книги Михаила Самарского, Эдуарда Веркина, Александра Полярного, Аси Лавринович.

Кроме того, в библиотеках для детей было организовано более 50 различных мероприятий и активностей: акции, квесты, мастер-классы, познавательные встречи и выставки.

Например, Библиотека – Центр детского чтения на улице Розы Люксембург организовала для школьников «Осенний библиотечный лагерь». Участники этого лагеря познакомились с необычными книгами (книгами-раскладушками, книгами 3D, интерактивными книгами), поиграли в «Кошки мышки», «Мнемоники», «Мякиши», «Кольцеброс» вместе с участниками социального проекта «Скобариада», смастерили деревянные самолётики вместе со «Столярной мастерской ТУКИ-ТУКИ», узнали все о правилах безопасного поведения на дороге от инспектора по пропаганде ГИБДД города Пскова Юлии Федоровой, повысили свою финансовую грамотность и даже составили свой первый бизнес-план, создали панно с воспоминаниями о лете, прошли этноквест к Дню народного единства «Путешествие в комнатных тапочках».

В Библиотеке – Центре детского чтения на улице Розы Люксембург в рамках «Библиотеки выходного дня» дети узнали новые слова на занятиях клуба Fun Sunday English Club, познакомились с озорным медведем Паддингтоном на песочной сказке, сделали своего Паддингтона и поиграли в «Твистер».

Часы настольных игр пользовались в дни каникул особой популярностью в Библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» и Библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева. Для организации полезного досуга (индивидуального и группового) в библиотеках были подготовлены более 30 игр для учащихся 1-11 классов. По вечерам дети приходили в библиотеки поиграть вместе с родителями, чтобы воспользоваться интерактивным столом и потренировать логику, память, порисовать в различных техниках и поучить английский язык.

У библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева в эти дни прибавилось читателей: жители нового микрорайона на Запсковье (ул. Юности и ул. Инженерная) узнали из социальных сетей о том, что эта библиотека недавно стала модельной, и пришли записываться.

В Библиотеку – Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева многие школьники во время каникул приходили, чтобы позаниматься в Студии шахмат Григория Шаранкова. За это время они познакомились с тактическим приёмом «пешечный прорыв», узнали, что такое «жертва ладьи» и «скандинавская защита», и попробовали использовать этим приёмы в игре друг с другом.

Кроме того, в БЦОиИ им. И.Н. Григорьева на каникулах в форме круглого стола «Молодцы! Библиотечные чтецы!» прошла встреча в клубе любителей чтения «Магия слова»: участники встречи поразмышляли, стоит ли читать всё подряд, рассказали, от каких книг они получаю больше всего удовольствия и, какие книги сопровождают нас всю жизнь.

В Библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» школьники познакомились с книгой стихов Андрея Усачева «Прогулки по Русскому музею». Ребята совершили заочное путешествие по Михайловскому саду, узнали о самом старом дубе в Петербурге, об открытии филиала Русского музея в Псковской области.

Воспитанники творческой студии «Полосатый кот» Детской экологической библиотеки «Радуга» подготовили на каникулах выставку «Барсик - символ города Пскова» и поучаствовали в квесте «Блещет барс над каждой башней», подготовленном библиотекарями к Дню народного единства. А для старшеклассников библиотека «Радуга» организовала онлайн-встречу с писателем Дмитрием Емцом: молодые люди поговорили с ним о фэнтези как о связующем звене между детской и взрослой литературой.

Теги: #библиотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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