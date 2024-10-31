Уникальную операцию впервые провели в Великих Луках

В Великолукском филиале Псковской областной клинической больницы впервые имплантированы два постоянных однокамерных электрокардиостимулятора. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко в своем Telegram-канале.
Фото: Марина Гаращенко
Для обучения врачей филиала приехали специалисты областной больницы.
«Электрокардиостимулятор – это электронное устройство, которое имплантируется в тело человека для регулирования сердечного ритма», - рассказала заведующая отделением плановой кардиологии, врач-кардиолог Ксения Михайлова.
Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Сергей Яблоков обучал врача филиала Алексея Горина имплантации искусственного водителя ритма.
Ксения Михайлова обучала программировать электрокардиостимулятор великолукских врачей-кардиологов: Александра Андросовича, Екатерину Ленгерт и Романа Керимова.
В дальнейшем планируется увеличивать количество подобных операций в филиале.