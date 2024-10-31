Общество

Александр Борисов поздравил с Днем народного единства жителей Псковской области

С Днем народного единства жителей Псковской области поздравил руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Александр Борисов.

«День народного единства - праздник, объединяющий все народы России. Вера в свои силы, сохранение исторической памяти, взаимная поддержка являются прочным фундаментом для развития нашей страны», - сказал Александр Борисов.

Он отметил, что в этот день мы отдаем должное воинской доблести наших предков, выстоявших в борьбе с многочисленными внешними врагами.

«Этот праздник воплощает самые лучшие нравственные ценности жителей нашей страны: уважение к мудрости предков, мужество, стойкость и единение перед лицом опасности. Он напоминает о временах, когда люди разных национальностей объединились и сплотились перед внешней угрозой и спасли наше государство от гибели. Примером народного единства является и Псковская область, ведь ее жители всегда стояли на защите государства, первыми объединялись против врагов», - подчеркнул руководитель регионального отделения РВИО.