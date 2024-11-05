Общество

11% компаний в Пскове занимаются профориентацией детей сотрудников – опрос

11% компаний занимаются профориентацией детей своих сотрудников. Еще 3 из 10 работодателей (30%) считают, что им следует заняться профориентационной деятельностью. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие трудоустроенные горожане и представители работодателей из Пскова.

О том, что на работе проводят профориентацию детей сотрудников, рассказали и 5% родителей школьников. Еще 57% родителей хотели бы, чтобы их компании внедрили программы, которые помогли бы подрастающему поколению определиться с выбором будущей профессии. Среди респондентов до 40 лет уровень поддержки этой идеи выше, чем среди тех, кто старше (62% против 54% соответственно).

Какие же мероприятия по профориентации чаще всего проводят компании? Обычно это дни открытых дверей или экскурсии на производство. Также организуются встречи и беседы с подростками, в том числе и на классных часах в школах. Некоторые работодатели проводят диагностические тесты, которые помогают с определением профессионального пути. Кроме того, устраиваются конкурсы и соревнования на профессиональную тематику, организуются летние трудовые лагеря.

Мероприятия по профориентации, проводимые компаниями (контекстный анализ комментариев):

• Дни открытых дверей в компании, учебных заведениях, готовящих кадры для компании.

• Экскурсии на производство/в лаборатории.

• Встречи/беседы школьников с сотрудниками компании.

• Профориентационная диагностика школьников.

• Тренинги, лекции, встречи школьников с представителями учебных заведений, готовящих кадры для компании.

• Сотрудники компании участвуют в классных часах в школах: рассказывают о профессиях и работе.

• Конкурсы, соревнования на профессиональную тематику среди школьников.

• Летние трудовые лагеря для школьников.