Общество

День народного единства в парке «Волшебная гора». ФОТОРЕПОРТАЖ

4 ноября в Пскове в парке аттракционов «Волшебная гора» прошли яркие и запоминающиеся мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства. Жители и гости города смогли насладиться насыщенной программой, включающей выступления творческих коллективов и веселые конкурсы.

Дети и взрослые с энтузиазмом участвовали в активностях, создавая атмосферу дружбы и единства. Мы собрали лучшие моменты праздника, которые отражают радость и сплоченность людей, пришедших отметить этот важный для страны день.

Подробнее о празднике — в фоторепортаже Анны Тягуновой.