Общество

Финал конкурса Литературного пространства Пскова состоится 19 декабря

Организационный комитет Литературного пространства молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов сообщает, что финальное мероприятие конкурса состоится 19 декабря в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина. Это событие станет одним из ключевых мероприятий проекта и соберет участников и гостей для долгожданной торжественной церемонии награждения победителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

В рамках финального мероприятия победители конкурса получат не только печатные сборники лучших работ конкурса, но всеобщее признание и хороший старт для дальнейшего развития в творчестве. Для создания торжественной атмосферы будет действовать официальный дресс-код, который подчеркнет значимость и уникальность этого события, рассказали в молодежном центре.

Регистрация и подробная программа гала-концерта будут объявлены организаторами позже. Актуальная информация о проекте публикуется в сообществе в социальной сети.

Проект реализуется при поддержке администрации города Пскова благодаря победе в конкурсе молодёжных проектов «Есть идея».