Общество

Совет министров Союзного государства принял резолюцию об отмене роуминга

Совет министров Союзного государства по итогам заседания во вторник в Минске принял резолюцию о создании комфортных тарифов за услуги связи и передачу данных на территории Союзного государства.

Ранее во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что комфортные тарифы связи для российских и белорусских абонентов нужно обеспечить с 1 марта 2025 года.

Работа по отмене роуминга между Россией и Белоруссией ведется с 2017 года. Так, с 1 сентября 2021 года российские и белорусские операторы мобильной связи взаимодействуют на условиях сниженных ставок международного интерконнекта при роуминге. С 1 апреля 2022 года была отменена плата за определенное количество входящих вызовов в роуминге, а уже с 1 июня роуминг должен был быть полностью отменен, обещал посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Однако после этого вопрос так и не получал решения: летом 2023 года в МИД РФ рассказывали, что российская и белорусская стороны поступательно продвигаются к полной отмене роуминга. В мае 2024 года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство планирует полностью отменить роуминг между Белоруссией и Россией, ведет обсуждение этого вопроса с белорусскими коллегами. Он отметил, что решению вопроса мешают большие финансовые потери белорусских операторов от отмены роуминга, российские же, по его словам, согласны с этими убытками, пишет РИА Новости.