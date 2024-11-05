Общество

Полистовские болота представили на международном фестивале «Золотая черепаха»

О полистовских болотах рассказали на международном фестивале дикой природы «Золотая черепаха». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Полистовского заповедника.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

С 26 октября по 15 декабря в западном крыле Новой Третьяковки проводится главное осеннее событие для всех любителей животных, птиц и фотоискусства — XVIII Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха». На фестивале представлено более 400 фотографий почти 4 тысяч авторов из 100 стран мира.

Здесь можно не только увидеть, но и услышать дикую природу: просмотр фоторабот сопровождают шум леса, пение птиц, шелест дождя и морского прибоя, рассказали в заповеднике.

У фестиваля обширная просветительская и образовательная программа. Заповедной фотографии – снимкам, сделанным на особо охраняемых природных территориях – выделен отдельный зал, а лекциям о заповедной природе – отдельный день.

Заместитель директора Полистовского заповедника по экологическому просвещению и туризму Екатерина Васильева рассказала об удивительном мире болот в программе «День заповедников России. День любви к природе».

Массовая культура иногда рисуют болота как «гиблое место», где только лягушки и грязь, но в настоящее болото – это сфагновый ковер, аромат багульника и нагретой солнечным светом сосны, шелест ветра и щебет околоводных птиц, заметили в заповеднике.

«Мы благодарны организаторам фестиваля за приглашение, потому что, на мой взгляд, очень важно как можно больше и чаще рассказывать людям о болотах. О том, какой это большой и удивительный мир, какое масштабное влияние оказывают эти экосистемы на нашу планету, и при этом насколько хрупким может быть болото. Поэтому так важно относиться к болотам бережно, сохранять для нынешних и будущих поколений», - сказала Екатерина Васильева.

В своем выступление она рассказала о важных экосистемных функциях болот, например таких как фильтрация воды, консервация углекислого газа или сохранение биоразнообразия.

В рамках Дня заповедников России также прозвучали выступления сотрудников Хакасского, Байкальского, Рдейского, Воронинского заповедников и национальных парков «Югыд ва», «Кайгородский», «Берингия».