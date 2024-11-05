Общество

Колесо водяной мельницы установили в печорской деревне

Водяную мельницу Рудольфа Кикута восстанавливают в печорской деревне Сорокино на реке Обдех. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Проект «Мельница Кикута. Парк ремесел» стал победителем конкурсного отбора министерства сельского хозяйства РФ на получение федеральной поддержки в рамках гранта «Агротуризм». Общий объем поддержки составляет более 9 млн рублей. На средства гранта создадут комплексный туристический объект, где восстановят работу водяной мельницы с прилегающей инфраструктурой, построят гостевой дом для размещения туристов.

Для восстановления мельницы на площадке задействованы три бригады по различным направлениям: возведение бетонного основания, создание мельничного механизма и изготовка сруба. В настоящий момент установлен основной элемент механизма мельницы — водяное колесо.

«Мельница будет использоваться по прямому назначению, это сельскохозяйственное производство. Планируем производство ржаной, льняной, овсяной, конопляной муки — все, что выращивается в Печорском муниципальном округе. У нас много фермеров-зерновиков, и мы планируем с ними сотрудничать и производить натуральный продукт», — рассказала основатель и руководитель фермерского хозяйства «Хлебный Хутор», руководитель проекта Ольга Волконская.

Каждая деталь механизма водяной мельницы сделана из дуба, поскольку только этот вид древесины может комфортно находиться в воде.

«Изготовление механизма заняло около 3 месяцев. Это будет мельница нижнего боя. Вода поступает снизу и толкает колесо. Сначала мы ставим механизм — большой клееный вал из дуба, трехметровое колесо, затем поднимается здание и делается оснастка изнутри», — уточнил руководитель деревообрабатывающего предприятия Анатолий Зуй.

Создание туристического ремесленного центра также позволит развивать и продвигать народные промыслы и ремесла. В перспективе при запуске проекта запланировано производство хлебопекарной продукции из муки мельничного помола. Силами туристического центра будет организовано знакомство с укладом сельской жизни, работой мельницы, дегустация и приобретение фермерской продукции, мастер-классы по изготовлению пряников, печению хлеба.

Сейчас в ремесленной деревне «Хлебный хутор» работает пекарня, столовая-трапезная, ремесленные мастерские, производится печатный пряник бренда «Печорский пряник», молочная продукция. Кроме того, обустроена эко-тропа для прогулок в окрестностях реки Обдех.

Добавим, Фонд инвестиционного развития региона оказал содействие в формировании инвестиционной площадки и получении прав пользования на земельные участки для реализации проекта по восстановлению водяной мельницы. Сроки ввода в полную эксплуатацию запланированы на 2025 год.