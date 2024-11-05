Общество

Картина осужденного ИК-6 представит Псковскую область на Всероссийском творческом конкурсе православной живописи

В рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, «Не числом, а смирением» в учреждениях УФСИН России по Псковской области подведены итоги регионального этапа конкурса православной живописи осужденных «Явление». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото: УФСИН России по Псковской области

Организатором творческого мероприятия является Синодальный отдел Русской православной церкви по тюремному служению и ФСИН России. В этом году тема конкурса была посвящена роли веры в жизни осужденного. На суд компетентного жюри были представлены работы из всех учреждений регионального УФСИН. Осужденные создавали свои картины доступными им техниками. При оценке внимание уделялось духовной составляющей и композиции.

Единогласным решением конкурсной комиссии первое место было присуждено работе «Тайна исповеди», выполненной осуждённым ИК-6. В своем произведении художник на броском живописном и психологическом контрасте попытался передать значимость таинственного процесса, неповторимого для каждого человека. Данная работа представит Псковскую область на финальном этапе конкурса, который пройдет в Федеральной службе исполнения наказаний.