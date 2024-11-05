Общество

Для псковских школьников стартовал пятый сезон конкурса «Наука. Территория героев»

Для школьников и студентов стартовал пятый сезон научно-популярного конкурса «Наука. Территория героев». Конкурс проводится при поддержке национальных проектов России и входит в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Зарегистрироваться можно на платформе герои.наука.рф, где также размещены статьи и видеоэкскурсии о научных достижениях и открытиях российских ученых. Там участники будут решать специальные задания и проходить тематические квизы и квесты.

Принять участие в состязании могут школьники и студенты от 10 до 22 лет. Конкурс будет проходить в пять этапов, каждый из которых включает в себя три типа заданий: «научный фан» (учитывается активность в соцсетях), «научный интерес» (веселые и несложные вопросы) и «научные устремления» (вопросы для знатоков).

Первый этап конкурса пройдет с 31 октября по 20 ноября, второй — с 21 октября по 11 декабря, третий — с 12 по 18 декабря. С 21 по 29 декабря состоится полуфинал.

Финал состоится в День российской науки — 8 февраля 2025 года — на базе нового кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана, созданного по нацпроекту «Наука и университеты».

Три победителя конкурса пройдут стажировки в ведущих научно-образовательных центрах страны и получат дополнительные баллы при поступлении в один из крупнейших вузов России — МГТУ имени Н. Э. Баумана.

В 2024 году в конкурсе «Наука. Территория героев» приняли участие более 23 тысяч школьников и студентов, а финалистами стали 15 человек. Цель проекта — усилить интерес молодежи и подростков к современной науке путем вовлечения в профильную игру, познакомить с профессией ученого, показать ее реальную значимость и помочь заинтересованным молодым людям раскрыть свой карьерный потенциал.