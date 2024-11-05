Общество

Псковские росгвардейцы написали «Большой этнографический диктант»

Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области приняли участие в «Большом этнографическом диктанте» - всероссийской просветительской акции, организованной Федеральным агентством по делам национальностей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы в онлайн-формате ответили на 30 вопросов, посвященных национальным традициям, культуре и обычаям народов России.

Просветительская акция продлится до 8 ноября. Принять участие в проекте может любой желающий на официальном сайте этнографического диктанта.