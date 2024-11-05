Общество

Возможность привлечения новых авиаперевозчиков прорабатывают в Псковской области

Возможность привлечения новых компаний для авиаперевозок и дополнительные маршруты прорабатывают в Псковской области. Эти и другие вопросы губернатор Михаил Ведерников обсудил на встрече с советником президента РФ Игорем Левитиным, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Фотографии: Михаил Ведерников / Telegram

«Благодаря поддержке Игоря Евгеньевича и Минтранса РФ активно развиваем авиаперевозки. Пассажиропоток вырос с 6 тысяч пассажиров в 2018 году до 152 тысяч в 2023 году. Пополнен парк спецтехники для обслуживания самолетов. Обновляется аэропортовая площадь – работы уже практически завершены. В следующем году планируем построить новый терминал прилёта», - рассказал Михаил Ведерников.

Также предстоит провести реконструкцию рулёжных дорожек и расширение перрона. Сейчас готовится необходимая проектная документация. «Прорабатываем дополнительные маршруты и возможность привлечения новых компаний для авиаперевозок», - добавил губернатор.

Отдельно обсудили реконструкцию дороги к мемориалу «Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района. Это одна из ключевых достопримечательностей региона и место будущего федерального молодёжного лагеря, напомнил Михаил Ведерников и поблагодарил Игоря Левитина за постоянную поддержку региональных инициатив.