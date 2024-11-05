Общество

XIV фестиваль настольных игр «Синий кот» пройдет в Пскове

9 ноября в штабе молодёжной организации «Вечевой орден» в Пскове (улица Киселёва, 8) пройдёт XIV фестиваль настольных игр «Синий кот». Начало мероприятия в 17:00. Основная целевая аудитория – школьники и студенты старше 16 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

В этом году фестивалю исполняется 12 лет – первый «Синий кот» прошёл 9 ноября 2012 года в областной научной библиотеке. Это было одно из первых мероприятий для команды «Вечевого ордена».

«Нам просто нравилось играть в "настолки", ни одна встреча не обходилась без них. Когда игры заполнили все полки в шкафу, мы решили провести фестиваль. С тех пор прошло 12 лет, но мы всё ещё играем. "Вечевой орден" собрал одну из самых больших коллекций настольных игр в Пскове, поэтому на фестивале каждый сможет найти игру по душе», – поделилась организатор фестиваля Екатерина Родина.

Тем, кто не знает правил, волонтёры помогут освоить любую игру, отмечают организаторы. На фестивале можно будет поиграть в игры «Северный круиз», «Штиль», «Дорожные сети», «Бумажные кварталы», «Макроскоп», «Шакал», «Эволюция» и «Зельеварение», «Цитадели», «Блиц», Cluedo и другие «настолки». Для профессионалов организаторы приготовили игры посложнее – «Билет на поезд», «Идеальный кадр», «Саграда».

Также будут уникальные игры: «Фототур», «Код доступа: Сталинград», «Купечество», «Победа», «Псковская летопись» и подборка игр XX века от выставочного коворкинга «Место встречи».

Вход на фестиваль свободный. Адрес: улица Киселёва, дом 8, вход со двора, 3-й подъезд, 1-й этаж.