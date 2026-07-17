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Продажи книг об искусственном интеллекте выросли на 293%

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Спрос на книги о нейросетях продолжает стремительно расти, несмотря на то что часть таких изданий теряет актуальность еще до выхода из печати. В первом полугодии 2026 года совокупные продажи такой литературы увеличились на 293% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила директор «АСТ-нонфикшн» Евгения Ларина.

Изображение сгенерировано нейросетью

Рост фиксирует и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город». По их данным, продажи увеличились на 40% за год. «Это не просто мода, а устойчивая профессиональная потребность. Мы видим, что читатели хотят не только теории, но и готовых инструментов для работы. В 2025 году продажи книг по ИИ выросли на 40% по сравнению с предыдущим годом, а в сегменте практических руководств по генеративным моделям и промпт-инжинирингу спрос увеличился в разы. Текущая динамика первых месяцев 2026 года также остается положительной, что подтверждает долгосрочный тренд на цифровую грамотность и внедрение ИИ в повседневные задачи», — прокомментировала коммерческий директор ОРС «Читай-город — Буквоед» Инна Касенова.

При этом издатели признают, что рынок столкнулся с новым вызовом: технологии развиваются настолько быстро, что книги нередко устаревают еще на этапе подготовки. «Количество книг про искусственный интеллект увеличилось существенно. Но развивается он настолько быстро, что часть книг устаревает уже на стадии подготовки. Поэтому подбираются такие тексты крайне осторожно», — рассказал «Известиям» главный редактор издательства «Альпина нон-фикшн» Павел Подкосов.

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