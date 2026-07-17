Продажи книг об искусственном интеллекте выросли на 293%

Спрос на книги о нейросетях продолжает стремительно расти, несмотря на то что часть таких изданий теряет актуальность еще до выхода из печати. В первом полугодии 2026 года совокупные продажи такой литературы увеличились на 293% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила директор «АСТ-нонфикшн» Евгения Ларина.
Изображение сгенерировано нейросетью
При этом издатели признают, что рынок столкнулся с новым вызовом: технологии развиваются настолько быстро, что книги нередко устаревают еще на этапе подготовки. «Количество книг про искусственный интеллект увеличилось существенно. Но развивается он настолько быстро, что часть книг устаревает уже на стадии подготовки. Поэтому подбираются такие тексты крайне осторожно», — рассказал «Известиям» главный редактор издательства «Альпина нон-фикшн» Павел Подкосов.