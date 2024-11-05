Общество

На улицах Великих Лук заметили лисицу

Лисицу заметили на улицах города Великие Луки, сообщается в группе «Подслушано Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Великолучане обеспокоены появлением в городе лесного жителя. Лису видят в разных частях Великих Лук, об этом сигнализируют местные жители. Например, одна женщина встретила лису во дворе на улице Дружбы во время прогулки с собакой.

Лисицу также запечатлели около музыкальной школы, а вчера видели на железнодорожном вокзале.

Чем жилые массивы привлекают лесных обитателей, как себя вести при встрече с диким животным и где оказывают помощь травмированным особям, читайте в материале Псковской Ленты Новостей по ссылке ниже.