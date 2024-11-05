Общество

В Острове простились с бывшим главой района Павлом Мищенковым

Остров простился с бывшим главой Островского района Павлом Мищенковым 6 ноября. Об этом сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«Проводить Павла Геннадиевича в последний путь пришли сотни людей. Одни знали его как руководителя района, другие – как депутата областного Собрания, третьи – как тренера и наставника, друга, коллегу, однокашника…У него на всех нас хватало времени, радушия, сил, мудрого слова. За свою несправедливо короткую жизнь Павел Геннадиевич сделал очень многое для родного района, для развития спорта, для людей. Светлая память», - написал Армен Мнацаканян.

Проститься с Павлом Мищенковым прибыли и другие депутаты Псковского областного Собрания Виктор Остренко, Андрей Михайлов, Виктор Антонов, глава Островского района Дмитрий Быстров, глава Стругокрасненского муниципального округа Александр Волков, олимпийский чемпион Михаил Иванов, экс-председатель областного комитета по молодежной политике и спорту Александр Коновалов и другие представители власти и общественности.

«То, сколько людей пришли к нему на последний поклон, говорит о широте души Павла Геннадиевича: жители Острова и нашего района, друзья, коллеги, воспитанники, знакомые из других муниципалитетов Псковской области и других регионов страны. Вся жизнь Павла Геннадиевича прошла в Островском районе. На каждом посту и ответственном направлении работы он делал всё, чтобы решить важные для людей вопросы. А еще он был наставник по жизни. И он продолжит жить в своих воспитанниках», - написал в своем Telegram-канале Дмитрий Быстров.